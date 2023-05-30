Последнее обновление: 30.05.2023 15:43

В Украине будут страховать инвестиции от военных рисков

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9015, позволяющий Экспортно-кредитному агентству страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине.

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат 29 мая, пишет "Экономическая правда".

Законопроект №9015 расширяет возможности ЭКА, позволяя ему осуществлять страхование и перестрахование прямых инвестиций, в частности страхование инвестиций в Украине от рисков, которые могут быть вызваны вооруженной агрессией, боевыми действиями и/или терроризмом.

Законопроект предусматривает, что такое страхование осуществляется исключительно при условии направления инвестиций на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Согласно действующему законодательству, ЭКА страхует экспортные контракты и имеет право страховать инвестиции из Украины в другие страны. Этот законопроект предусматривает расширение его мандата на страхование инвестиций в Украину.



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