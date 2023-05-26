Последнее обновление: 26.05.2023 19:38

В Беларуси задержаны контрабандисты бивней мамонта

Сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы в Минске совместно с ДФР Госконтроля 24 мая задержали участников трансграничной преступной группы, занимавшихся контрабандным перемещением бивней мамонтов через территорию Беларуси.

«Злоумышленники занимались организацией канала по контрабанде бивней мамонтов, добытых в Якутии. Преступники вывозили их из России в США, страны Западной Европы и Южной Азии», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ

«На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву очередную партию бивней мамонтов и их фрагментов общим весом 3,5 тонны. Их стоимость на теневом рынке составляет около 1,8 млн. долларов США», - говорится в сообщении.



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