В России могут появиться социальные банковские вклады

В Госдуму РФ внесен законопроект о создании в стране социального банковского вклада, сообщает Интерфакс.

Максимальный размер составит 50 тысяч рублей, процентная ставка - не ниже ставки ЦБ плюс 1 п.п., проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не подлежат капитализации.

Договор заключается только в электронной форме с использованием портала Госуслуг с банком, включенным в систему страхования вкладов. Открыть вклад сможет только гражданин - получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Кредитная организация не вправе отказаться от заключения договора социального банковского вклада с гражданином. Гражданин не вправе иметь более одного действующего договора социального банковского вклада. Заключение договора социального банковского вклада в пользу третьего лица не допускается. Договор социального банковского вклада заключается на срок, не превышающий одного года, с возможностью его пролонгации на такой же срок.

Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета. Требования к сторонам его открытия такие же, как для социального вклада: банк-участник ССВ с одной стороны и гражданин, сведения о котором содержатся в социальной системе с другой. При этом в договоре социального счета убирается планка максимального размера размещения в 50 тысяч рублей и допускается капитализация процентов, так как они не должны будут перечисляться на другой счет. При этом уточняется, что банк начисляет проценты на остаток денежных средств на социальном банковском счете в размере до 50 тысяч рублей - по ставке не менее ключевой ставки ЦБ минус 1 п.п., а на остаток денежных средств в размере, превышающем 50 тысяч рублей - по ставке, которая будет прописана в договоре социального банковского счета.

Кредитная организация не вправе взимать плату за открытие и обслуживание социального банковского счета, а также за совершение операций по нему, но в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

В законопроекте уточняется, что договор социального банковского счета или вклада с 1 июля 2024 года должен быть подписан гражданином простой электронной подписью, а с 1 июля 2027 года усиленной электронной подписью.

Как сообщалось, ЦБ в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке, при этом еще в начале года предполагалось, что максимальный размер вклада составит 100 тысяч рублей.