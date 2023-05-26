Последнее обновление: 26.05.2023 16:20

Neuralink Маска получила разрешение на тесты чипов для мозга на людях

Правление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило компании Neuralink Илона Маска проводить клинические испытания чипов для мозга на людях.

«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях», - говорится в сообщении компании.

Neuralink пообещало в скором времени раскрыть детали набора участников для испытаний.

Ранее, FDA не разрешало проводить тесты на людях, указывая на вопросы, связанные с безопасностью литиевой батареи устройства, возможным попаданием крошечных проводков имплантата в другие области мозга и самой возможностью удаления устройства без повреждения мозговой ткани.



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