Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 мая 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,29 копейки или 0,1% до 2,9338 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,3 копейки или 0,08%, до 3,6676 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 130,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1 копейку или 0,24% до 4,1573 рубля за 10 юаней при объеме торгов 16 млн. юаней.