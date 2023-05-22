Последнее обновление: 22.05.2023 13:36

Исключения из предлагаемых ЕС санкций против Беларуси в 40 раз превышают сами санкции

Исключения из предлагаемых ЕС санкций против Беларуси оцениваются в €8 млрд, в результате чего общий пакет ограничений в денежном выражении против режима Лукашенко составляет всего €200 млн.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на заседание глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"Почти шесть месяцев нам не удается принять никаких санкций против Беларуси, потому что вслед за разработкой санкций от ряда государств идут предложения предусмотреть в них исключения, - сказал он. - Стоимость пакета санкций - €200 млн, исключения оцениваются в €8 млрд".

Как отметил глава МИД, исключения главным образом касаются производителя минеральных удобрений "Беларуськалий". "Связь санкций и исключений является неприемлемой. Мы попросим отделить их друг от друга, если мы действительно поддерживаем белорусскую оппозицию", - отметил Ландсбергис.

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