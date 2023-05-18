Шесть стран Тихоокеанского региона имеют высокий риск долгового кризиса, частично из-за государственных расходов на борьбу с кризисом на фоне пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, опубликованном в четверг.

В отчете говорится о необходимости фискальной консолидации в Кирибати, Маршалловых Островах, Федеративных Штатах Микронезии, Самоа, Тонга и Тувалу, поскольку эти страны не имеют внутренних долговых рынков и доступа к международным рынкам капитала, пишет Reuters.

Среди других стран региона Вануату имеет средний уровень риска, в то время как долг Палау и Науру является устойчивым, отмечается в отчете.

"Хотя уровень государственного долга как доля ВВП остается умеренным в большинстве стран региона, экономическая география и нестабильная база доходов означают, что риски долгового кризиса остаются высокими", - говорится в отчете.

С 2019 года долги в регионе резко выросли, поскольку зависимые от туризма экономики пострадали от закрытия границ из-за COVID, торговля пострадала от логистических проблем, а погодные явления нанесли ущерб. В прошлом месяце Всемирный банк заявил, что Фиджи также должен принять срочные меры для уменьшения своего долгового бремени.

Директор Всемирного банка по делам Папуа-Новой Гвинеи и Тихоокеанского региона Стивен Ндегва, заявил, что сокращение долга, увеличение доходов и повышение качества государственных расходов являются критически важными сферами для стран Тихоокеанского региона.

В отчете отмечается, что постоянный доступ к грантам в соответствии с допандемическими тенденциями также имеет важное значение для поиска проектов капитальных инвестиций для обеспечения устойчивого развития и устойчивости к изменению климата.

В документе говорится о том, что страны Тихоокеанского региона должны выделять больше средств на меры социальной помощи и защиты.

"Эти инвестиции помогут уменьшить бедность и неравенство, а также поддержать общины в трудные времена, в том числе после климатических катастроф или крупных экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19 и недавние стихийные бедствия в Тонга и Вануату", - говорится в докладе.