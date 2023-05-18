В Южной Европе летом ожидают сильную засуху

Южная Европа готовится к сильной засухе летом: некоторые регионы уже страдают от недостатка воды, а фермеры ожидают худших урожаев за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Почвы стали абсолютно сухими в Испании и на юге Франции. Низкий уровень воды в реках и водохранилищах ставит под угрозу производство гидроэнергии этим летом.

Ученые предупреждают, что с ростом температуры летом Европу ждет еще одно засушливое лето, которое может превзойти прошлогоднюю летнюю жару, которая стала самой сильной за всю историю наблюдений. Прошлогоднюю засуху в Европе исследователи ЕС назвали худшей за последние 500 лет.

Пока что в этом году самая тяжелая ситуация сложилась в Испании.

Обращаясь за экстренной помощью к ЕС, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас предупредил, что "ситуация, вызванная этой засухой, имеет такие масштабы, что ее последствия не могут быть преодолены только за счет национальных средств".

Некоторые фермеры уже сообщили, что потери урожая достигают 80%, причем больше всего пострадали зерновые и масличные культуры.

Кроме того, около 90% материковой части Португалии страдает от засухи.

Подобные проблемы могут возникнуть и в Италии, где до 80% водоснабжения страны идет на сельское хозяйство. Из-за нынешнего тонкого снежного покрова в горах и низкой влажности почвы итальянские фермеры планируют сократить посевные площади.

В этом году февраль во Франции стал рекордно засушливым, еще с зимы в правительстве заговорили о необходимости экономить воду и готовиться к крайне сложному лету.

В части южных департаментов уже ограничили потребление воды, в том числе запретили продажу бассейнов для двора, чтобы люди не имели соблазна наполнять их.

От ранней сезонной жары пострадала значительная часть Пиренейского полуострова в целом. Засуха, в частности, охватила Испанию, где апрель оказался самым жарким и сухим за всю историю наблюдений.

На этом фоне Мадрид попросил у Европейского Союза средства для поддержки фермеров в условиях экстремальной засухи в сельскохозяйственных районах страны.