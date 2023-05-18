Доллар осторожно снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,14 копейки или 0,05% до 2,9343 рубля при объеме торгов $6,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,54 копейки или 0,15%, до 3,6572 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 65,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 3,15 копейки или 0,75% до 4,1716 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,5 млн. юаней.