В Кыргызстане хотят построить завод по выпуску электромобилей

Министерство экономики и коммерции и компания «Евразия Индастри» (Ляонин) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ предусматривает взаимную заинтересованность в изучении возможности строительства завода по сборке автомобилей на новых источниках энергии (электромобили) на территории Кыргызстана. Проект включает в себя создание соответствующей инфраструктуры для обслуживания электромобилей по республике с центрами сервисного обслуживания электромобилей, зарядных станций и станций по замене аккумуляторов для электромобилей.

В рамках меморандума компания «Евразия Индастри» (Ляонин) планирует инвестировать в строительство завода по сборке электромобилей в Бишкеке $150 миллионов. При этом создадут 500 новых рабочих мест. Планируемая производственная мощность составит 5 тысяч электромобилей в год.