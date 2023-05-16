Оборонные расходы РФ за два месяца подскочили на 282%

Россия потратила 2 триллиона рублей (26 миллиардов долларов) на оборонную отрасль только в январе и феврале, что на 282% больше, чем за тот же период год назад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные бюджетного портала.

За первые два месяца 2022 года на "национальную оборону" в РФ израсходовано 525,4 млрд рублей бюджетных средств. В 2023 году расходы на "оборону" РФ в январе составили 1,18 трлн рублей, а в феврале - 822,4 млрд рублей.

Бюджет РФ на 2023 год предусматривает расходы на "оборону" в размере 4,98 трлн рублей. Данные показывают, что в январе-феврале страна потратила чуть более 40% запланированных годовых ассигнований на оборонный сектор.

В прошлом году РФ потратила на "оборону" 5,51 трлн рублей, или 17,1% от общих расходов, по сравнению с 3,57 трлн рублей, или 14,4%, в 2021 году, передает УНН.

В январе-феврале 2023 года расходы на "национальную оборону" составили 36,2% от общих расходов бюджета, почти вдвое превысив сумму расходов на социальную политику и почти в четыре раза превысив расходы на "национальную экономику".

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что дефицит бюджета РФ с января по апрель составил 3,4 трлн рублей по сравнению с профицитом в 1,2 трлн рублей в 2022 году, в том числе из-за падения доходов от энергетики.

При этом рост военного производства и огромные государственные расходы поддерживают российскую промышленность, помогая смягчить экономические последствия западных санкций.