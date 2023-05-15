Власти Беларуси объявили экстремистскими тематические ресурсы «childfree»

Белорусские власти объявили экстремистскими материалами группу информационных ресурсов в сети Интернет, посвященных теме «childfree».

Экстремистскими объявлена информационная продукция Telegram-каналов «Антинатализм, чайлдфри, чайлдхейтеры etc.» и «Чайлдфри», сообщества «Чайлдфри. Элита общества» в социальной сети «Facebook» и сообщества «Чайлдфри» в социальной сети «ВКонтакте», а также аккаунта «Чайлдфри» в социальной сети «Instagram».

«…информационная продукция названных ресурсов направлена на разжигание вражды в отношении детского населения и родителей, призывает к искусственному прерыванию беременности, публично демонстрирует циничные и жестокие способы обращения с детьми. Рождение и воспитание детей на данных ресурсах подаются как негативные явления», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.