Последнее обновление: 10.05.2023 15:38

Fitch понизит рейтинг «Банка развития» до ограниченного дефолта

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг белорусского Банка развития до преддефолтного уровня после того, как госбанк передумал выплачивать купонный доход по своим долларовым еврооблигациям.

Долгосрочный кредитный рейтинг банк в иностранной валюте понижен с СС до С, в национальной валюте сохранен на уровне ССС, говорится в пресс-релизе агентства.

Накануне банк объявил инвесторам, что отложит на год выплаты купонного дохода 2 мая и 23 ноября 2023 года, предусмотренные проспектом эмиссии.

Кредитный рейтинг Банка развития будет автоматически понижен до ограниченного дефолта, если госбанк в течение 14 дней не выплатит доход по купону 2 мая.



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