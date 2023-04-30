Последнее обновление: 30.04.2023 12:46

Россия будет поставлять на Кубу топливо и зерно

Россия будет оказывать помощь Кубе в решении острых вопросов, в частности - в сфере поставок топлива и зерна., заявил депутат госдумы РФ Леонид Слуцкий

"Что касается топлива, зерна, что касается того, в чем сегодня республика особо нуждается, мы не бросим ее", - пообещал Слуцкий, передает Интерфакс.

Также он сообщил, что Россия планирует обучать кадры для дружественных стран, в частности для Кубы.

"Мы готовы Кубе и всему миру предоставлять высшие образовательные услуги для того, чтобы выходили и возвращались в свои страны будущие президенты, премьер-министры, главы госкорпорации, которые составят высшую политическую и бизнес элиту своих стран", - пояснил Слуцкий.

Он отметил, что Гавана является одним из стратегических партнеров Москвы в регионе. Накануне Россия передала Кубе 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.



<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование