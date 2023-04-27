В Беларуси ужесточаются требования к эмитентам облигаций

В Беларуси в целях усиления защиты интересов инвесторов ужесточаются требования к эмитентам облигаций, следует з подписанного 27 апреля 2023 года указа №126.

Документ подписан в развитие принятых в 2022 году поправок в законы, регулирующие рынок ценных бумаг.

«… вводится необходимость проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. До полного исполнения обязательств по облигациям ограничивается возможность расторжения или изменения договоров о предоставлении поручительства, о страховании ответственности эмитента и о выдаче банковской гарантии», - говорится в официальном комментарии к указу.

Кроме того, в целях «стимулирования инвестиционной активности на рынке ценных бумаг» предусматривается право юридических и физических лиц «самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже», к биржевым торгам допускаются иностранные профучастники.