Последнее обновление: 27.04.2023 12:27

Безработица в Беларуси в I квартале 2023 года составила 3,6%

Уровень безработицы в Беларуси в I квартале 2023 года в соответствии с методологией Международной организации труда составил 3,6% от численности рабочей силы.

Занятость населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в I квартале 2023 года составила 66,3%, сообщает Белстат РБ.

По данным ведомства, в экономике Беларуси в марте 2023 года было занято 4175,9 тыс. человек (по белорусской методологии), что на 1,6% меньше, чем годом ранее (4245,8 тыс.).

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