Нацбанк Беларуси в 2023 году сохраняет де-факто привязку курса белорусского рубля к российскому рублю из-за необходимости соблюдения баланса интересов участников внешнеторгового рынка РБ и РФ.

Объясняя депутатам основы политики плавающего курса белорусского рубля, глава Нацбанка РБ Павел Каллаур сообщил, что динамика курса белорусского рубля в 2022 году во многом определялась изменением курса российской валюты, отражая значимость российского рынка во внешней торговле Беларуси.

За 2022 год официальный курс белорусского рубля по отношению к российскому снизился на 10,2%, к доллару США - на 7,4%, укрепился к китайскому юаню на 3,4%.

"Возьмем для примера курс белорусского рубля к российскому. С одной стороны, предприятиям-экспортерам выгодно ослабление национальной валюты к российскому рублю. С другой - российский рынок является основным для потребительского импорта, снижение курса вызовет рост цен на нашем рынке и соответственно будет приводить к ухудшению благосостояния наших граждан. Выбранный режим курсовой политики позволяет через курсовой канал оперативно реагировать на конъюнктурные изменения и не допускать накопления дисбалансов в экономике", - признал Каллаур, что вся курсовая гибкость в итоге сводится к курсу российского рубля (цитата БелТА).

Он также утверждает, что такая «гибкость валютного курса наряду с благоприятными тенденциями во внешней торговле позволили обеспечить сбалансированность валютного рынка и не допустить сверхпланового снижения золотовалютных резервов".