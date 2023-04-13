Последнее обновление: 13.04.2023 18:12

Власти США арестовали подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

Категории: США Шпионаж

Федеральное бюро расследований в четверг днем объявило об аресте по делу расследования утечки секретной информации из Пентагона, связанной в частности с военными планами Украины.

В заявлении ФБР говорится о "санкционированной правоохранительной операции" в доме в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, арестованным является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра. Его называют лидером небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд подтвердил арест Тейшейры.

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