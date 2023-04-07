Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

Пентагон расследует ситуацию с появлением в Twitter и Telegram секретных документов, касающихся планов США и НАТО по укреплению украинской армии, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Издание утверждает, что чиновники администрации президента США Джо Байдена пытались удалить их, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.

Секретные документы Пентагона и НАТО содержат данные о подготовке украинского наступления, они частично изменены, но частично выглядят как подлинные.

Документы датируются 1 марта, так что с тех пор планы могли измениться. В них не говорится о дате и месте грядущего наступления. Но в них содержится информация о том, сколько бригад Украины планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие сведения, как ежедневный расход боеприпасов к HIMARS.

О том, что документы могли подвергнуться изменению, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские - 71,5 тысяч, пишет газета. Оценка российских потерь выглядит неправдоподобно заниженной: еще 17 марта BBC по открытым источникам знала имена 17375 человек. Реальное количество погибших заведомо выше, а западные официальные лица называли цифры в несколько раз больше. Эта фальсификация может указывать на попытку дезинформации в интересах России, да и слитые документы появлялись в пророссийских каналах.