Meta удалила около 1500 учетных записей "кибернаемников"

Американская транснациональная компания Meta Platforms Inc. удалила около 1500 учетных записей в Facebook и Instagram, принадлежавших так называемым "кибернаемникам", которые в интересах плативших клиентов следили за пользователями сети, включая журналистов, критиков авторитарных режимов, семьи оппозиционных деятелей и правозащитников.

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе корпорации, передает DW.

Meta также проинформировала около 50 000 человек более чем в 100 странах, что они могли стать мишенью для "кибернаемников".

В общей сложности Meta приняла меры против семи компаний, предоставлявших услуги "кибернаемников". Четыре из них - Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube и Bluehawk CI - базируются в Израиле или же были основаны там. Остальные связаны с Индией, Северной Македонией и Китаем.

Как уточняет агентство AFP, кража личных данных объектов шпионажа обычно проводилась в три этапа. Сперва общедоступная информация собиралась в интернете, к примеру, в блогах, на онлайн-платформах или на сайтах СМИ. На следующем этапе речь шла об установлении контакта, в частности, через поддельные учетные записи пользователей. При этом жертв обманом заставляли переходить по ссылкам со шпионским программным обеспечением. Затем хакеры получали доступ к личным данным, - таким, как пароли и фотографии, а также активировали микрофоны и камеры мобильных телефонов или ноутбуков и отслеживали перемещения через геолокацию.