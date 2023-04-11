Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов

Министерство юстиции США приступило к уголовному расследованию дела об утечке секретных данных Пентагона, сообщил министр обороны Ллойд Остин.

"Мы передали этот вопрос министерству юстиции, которое инициировало уголовное расследование", - заявил он в ходе пресс-конференции во вторник.

Остин отметил, что с тех пор, как стало известно об утечке секретных данных, он ежедневно проводит встречи с руководящим составом Пентагона для обсуждения этой темы, передает Интерфакс.

"И я инициировал принятие срочных мер в нашем министерстве", - добавил министр обороны.

Он подчеркнул, что США "продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами" по данному вопросу.

6 апреля газета The New York Times написала о том, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".