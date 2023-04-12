Лукашенко подписал указ о развитии Парка высоких технологий

Лукашенко 12 апреля подписал указ №102 "О развитии Парка высоких технологий", который направлен «на создание условий для дальнейшего перспективного развития ПВТ с опорой на современные технологические тенденции».

В официальном комментарии к указу говорится, что документ «фактически открывает новую страницу в истории IT-отрасли Беларуси». В тоже время утверждается, что «все условия деятельности в парке - правовые, налоговые, финансовые - сохраняются на прежнем уровне без каких-либо изменений».

«В полном объеме сохраняются и полномочия Наблюдательного совета ПВТ, для обеспечения деятельности которого будет сформирован секретариат», - сказано в сообщении.

Документом предусмотрено появление в структуре ПВТ управляющей компании, которая займется «интенсивным стратегическим развитием ПВТ».

«Управляющая компания будет представлять ПВТ при взаимодействии с иностранными партнерами, оказывать резидентам парка содействие в расширении экспорта, выходе на новые рынки и привлечении иностранных инвестиций», - говорится в комментарии.