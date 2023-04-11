Россия просит Беларусь остановить поставки сыров на говяжьем жире

Россельхознадзор при проведении лабораторного мониторинга поступающей в Россию продукции выявил в сырах белорусского производства говяжьи жиры.

В полутвердом копченом сыре ОАО «Туровский молочный комбинат» 26,3% молочного жира были замещены говяжьим; в мягком сливочном сыре говяжьим жиром фальсифицировано 29,1% молочного. В полутвердом сыре «Цеха по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» 30% молочного жира заменены говяжьим, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом продукция сопровождалась декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Белоруссии.

«В связи с тем, что использование животных жиров при производстве сыров недопустимо, Россельхознадзор обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси с просьбой приостановить с 12 апреля 2023 года сертификацию продукции указанных предприятий в адрес российских получателей и провести исчерпывающее расследование по установлению причин произошедшего». – подчеркивается в сообщении.