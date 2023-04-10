В Беларуси вводится лицензирование сбора и переработки металлолома

В Беларуси ужесточается контроль над сбором и переработкой лома и отходов черных и цветных металлов через введение лицензирования этого вида деятельности, следует из указа №93 от 10 апреля 2023 года.

«…юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны сдавать лом и отходы черных и цветных металлов только юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке (закупке) и первичной переработке лома и отходов черных и цветных металлов», - говорится в официальном комментарии к документу.

Лицензии будет выдавать Министерство промышленности.

При этом сохраняется «система госзаказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов. Государственным заказчиком определен "Белвтормет" и входящие в его состав организации».