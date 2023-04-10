Последнее обновление: 10.04.2023 16:13

В Беларуси изменяется порядок ценообразования в строительстве

В Беларуси изменяется порядок ценообразования в строительной сфере, следует из указа №92 от 10 апреля 2023 года.

«Документом установлено, что при формировании сметной стоимости конкретных объектов строительства вместо единого прогнозного индекса цен будут использоваться дифференцированные индексы стоимости по различным статьям затрат (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)», - говорится в официальном комментарии.

«В целях обеспечения единых подходов такой порядок распространяется на работы по капитальному и текущему ремонту, а также на работы по технической модернизации. Применение отдельных прогнозных индексов даст возможность более объективно определять стоимость затрат при возведении объектов и отражать реальные результаты работы строительного комплекса», - также сказано в сообщении.

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