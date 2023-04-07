Турция переходит на добытый в Черном море собственный природный газ

Турция с 20 апреля начнет использовать для внутреннего потребления природный газ, добытый на крупнейшем газовом месторождении Сакарья в Черном море. Об этом пишет местное издание Daily Sabah.

"С этого момента Турция начнет использовать собственный природный газ", - заявил президент Реджеп Эрдоган в телеэфире.

По информации добывающей компании Türkiye Petrolleri, уже завершен монтаж труб, соединяющих скважины в Черном море с наземной газотранспортной системой.

Турция начала подготовку к эксплуатации месторождения Сакарья летом 2020 года.

Запасы месторождения оценивались в 320 млрд кубометров и "…это только маленькая доля от того, что мы еще найдем там в скором времени", - заявлял в то время Эрдоган.

В декабре прошлого года Эрдоган объявил, что буровое судно Fatih обнаружило дополнительные 58 млрд кубометров запасов газа на месторождении на глубине трех километров. По его словам, запасы природного газа Турции в Черном море оцениваются в 710 млрд кубометров на сумму в $1 трлн.

Ожидается, что на начальном этапе из Черного моря будет транспортироваться около 10 млн кубометров газа в сутки. В дальнейшем пропускная способность будет увеличена до 40 млн кубометров в сутки.

Турция планировала начать закачку газа из Черного моря в национальную ГТС к концу марта. Планам помешало катастрофическое землетрясение в начале февраля. Тысячи сотрудников, работавших над проектом по доставке газа на берег, были вынуждены покинуть рабочие места, чтобы позаботиться о своих родственниках, пострадавших от землетрясений.