Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Беларуси на 2023 год

Всемирный банк в весеннем обзоре экономики региона Европы и Центральной Азии резко улучшил перспективы ВВП Беларуси на текущий год.

Банк прочит рост белорусской экономики на 0,6% по итогам 2023 года, улучшив таким образом свою предыдущую оценку сразу на 2,9 процентных пункта. Эксперты банка полагают, что в 2024 году рост ВВП Беларуси составит 1,4% (минус 1,1 процентных пункта к предыдущей оценке), в 2025 году замедлится до 1,3%.

Согласно прогнозу, инфляция в Беларуси в 2023 году замедлится до 11%, в 2024 году – до 10%, в 2025 году – до 8%. Государственный долг вырастет с 38,9% от ВВП на конец 2022 года до 42,1% от ВВП на конец 2023 года.