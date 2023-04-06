Литва намерена ввести «военный налог» на сверхдоходы банков

Правительство Литвы одобрило предложение о введении для местных банков временного "взноса солидарности" и использования полученных средств на военные нужды.

Как заявила министр финансов Гинтаре Скайсте на заседании кабинета министров, публичные обсуждения по поводу ограничения ликвидности банков из-за этой меры или рисков для стабильности банковского сектора не сработали. По всей видимости, прибыль банков продолжит расти, их доходы в этом году будут намного выше, чем в предыдущие периоды.

"Все же это уже ненормально, то, что называется экономической рентой, предлагается провести по аналогии со "взносом солидарности", введенным в энергетике, и облагать налогом то, что произошло не из-за активных усилий банков или бизнес-планирования, а из-за того, что связано с формированием исключительных обстоятельств", - сказала Скайсте.

По ее словам, совокупная чистая прибыль банков в этом году может превысить 1 млрд евро и, таким образом, достигнет рекорда. Чистая прибыль начала активно расти уже в прошлом году под влиянием повышения ставок Европейским центральным банком. В результате она достигла 468 млн евро, при том, что в предыдущие годы показатель изменялся в диапазоне 300-400 млн евро.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, воздержавшаяся при голосовании о введении "взноса солидарности", указала, что это решение имеет риски с точки зрения инвестиционной среды.

Ожидается, что Сейму будет предложено рассмотреть вопрос о введении этого сбора в срочном порядке.

По данным литовского Минфина, взнос в размере 60% будет выплачиваться с чистого процентного дохода банков, в случае его превышения более чем на 50% среднего значения этого показателя за 4 года. В 2023 году взнос будет рассчитываться на основе чистого процентного дохода за 2018-2021 годы, а в 2024 году - на основе чистого процентного дохода за 2019-2022 годы.

Взнос должны будут платить финансовые учреждения, в которых средства депозитов резидентов Литвы на 31 декабря 2022 года составляли не менее 400 млн евро.

Взносы будут вноситься в течение трех лет - предполагается, что соответствующий закон будет действовать до 2025 года включительно. Ожидается, что сборы составят около 410 млн евро: в 2023 году - около 130 млн евро, в 2024 году - около 230 млн евро, а в 2025 году - около 50 млн евро.

За счет этих взносов планируется финансировать строительство объездной дороги для военных перевозок, расширение и реконструкцию аэропортов и морского порта и ряд других проектов.