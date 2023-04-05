Госконтроль возбудил 6 уголовных дел после проверки центра репетитора Ливянта

Госконтроль Беларусь оценил ущерб от налоговой оптимизации репетиторского центра Евгения Ливянта в сумму от 3,6 млн. рублей и возбудил 6 уголовных дел, сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.

«Установлено, что с заработной платы работников-ИП не был уплачен подоходный налог и взносы в ФСЗН в общей сумме более 3,6 млн. руб. Фактически использовалась схема выплаты зарплаты «в конверте». При этом «зарплаты» отдельных преподавателей доходили до 13 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

«В ходе дознания по уголовному делу проведены 23 обыска в 5 областях (Минской, Витебской, Гродненской, Могилевской, Брестской), допросы подозреваемых, наложен арест на их имущество: дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили. Подозреваемые в добровольном порядке погашают причиненный государству ущерб, в настоящий момент в бюджет поступило более 630 тыс. руб.», - также сказано в сообщении.

Ведомство утверждает, что 8 участников «преступной группы» с 2012 года зарегистрировали 5 юридических лиц под общим брендом «100 баллов» для оказания учащимся репетиторских услуг по всему спектру школьной программы. Большинство из привлеченных репетиторов с целью минимизации налогов они регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей (в качестве ИП было зарегистрировано более 180 человек).

При этом вся деятельность по оказанию репетиторских услуг осуществлялась непосредственно репетиторскими центрами «100 баллов»: они размещали на своем сайте списки преподавателей, принимали от родителей заявки на оказание услуг, составляли для преподавателей расписание, предоставляли классы, материально-техническую базу, устанавливали единый прейскурант цен.

За услуги родители учеников также платили в адрес репетиторских центров (с июня 2021 г. поступило 14,5 млн. руб.), после чего центры 50% полученных средств перечисляли в адрес ИП по фиктивным договорам оказания услуг.

«Таким образом преподаватели – индивидуальные предприниматели фактически являлись работниками репетиторских центров. Регистрация их в качестве ИП позволила репетиторским центрам использовать преступную схему уклонения от уплаты налогов», - убежден Госконтроль.