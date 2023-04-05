Компенсации почти на €100 млн выплатила клиентам Deutsche Bahn

Компенсации почти на €100 млн евро выплатила клиентам Deutsche Bahn.

Как пишет Rheinische Post, отмены и задержки в 2022 году обошлись немецкой железнодорожной компании в €92,7 млн, что вдвое больше, чем в 2021 году.

Пассажиры в прошлом году обращались за компенсациями гораздо чаще, чем в позапрошлом: в Deutsche Bahn поступило 3,8 млн заявлений против 1,6 млн годом ранее, отмечает издание. Причины - рост числа поездок после пандемии и появление удобной онлайн-процедуры подачи жалобы: потребовать компенсацию теперь можно всего за несколько минут.

Если поезд опоздал на час, пассажир имеет право получить обратно четверть стоимости проезда, если на два часа и более - половину.