В Великобритании остановили реактор на АЭС из-за неисправности

Ядерный реактор АЭС Хартлпул был остановлен после обнаружения неисправности. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о реакторе №2 электростанции Хартлпул. По словам энергетического гиганта EDF, жители не должны ощутить влияние на их электроснабжение. Первый реактор АЭС по-прежнему работает. Поврежденный энергоблок должен вернуться на работу в конце этой недели.

4 апреля EDF заявила, что 590-мегаваттный реактор №2 был вручную остановлен для проведения ремонта. Первоначальной причиной незапланированного отключения была "проблема с предохранителем". В компании заявили, что не ожидают никаких потерь электроэнергии в тысячах близлежащих домов, поскольку они питаются общенациональной электросетью.

Остановка реактора №2 должна была пройти в июле 2023 г. по запланированному графику для повышения уровня безопасности. В марте EDF объявила о планах продлить срок эксплуатации станции в Хартлпуле, продлив ее работу до начала 2026 года.

На объекте, открытом в 1983 году, работает около 730 штатных и контрактных работников. Он должен быть выведен из строя в 2024 году.