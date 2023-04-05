Украина хочет построить еще одну линию электропередач с ЕС

Украина сейчас обсуждает строительство еще одной линии электропередач, которая соединит Ровенскую АЭС с польским Хелмом. Об этом президент "Энергоатома" Петр Котин рассказал в комментарии Укринформу.

По его словам, линия с РАЭС является одной из самых мощных станций в Украине и имеет 4 энергоблока генерирующей мощностью 2835 МВт.

"Поскольку она находится на северо-западе Украины, там реально построить линию с ЕС. Нашелся инвестор - это польская компания ORLEN, которая предложила строительство такой линии на некоторых условиях", - заявил Котин.

Но, заметил он, сейчас строительство рассматривается на уровне предложения и протокола о намерениях, поэтому продолжаются переговоры на эту тему. Вопрос обсуждается с участием Министерства энергетики, "Энергоатома", и "Укрэнерго".

Такой проект позволит Украине увеличить пропускную способность линий в ЕС, отметил Котин.

"На сегодня есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы увеличить количество этих интерконнекторов между Украиной и ЕС. Один из них - линия между Хмельницкой АЭС и польским городом Жешув, которая 30 лет не работала", - добавил Котин.