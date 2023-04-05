Доллар и юань растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 апреля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,03 копейки или 0,01% до 2,8997 рубля при объеме торгов $3,8 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,43 копейки или 0,12%, до 3,6530 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 65 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,74 копейки или 0,18% до 4,2300 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.