Последнее обновление: 03.04.2023 10:58

Китай призвал Японию не сдерживать производство микросхем

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил своему японскому коллеге Ёсимасе Хаяси, что Токио не стоит поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем в Китае.

"В прошлом США без раздумий сдерживали развитие полупроводниковой отрасли в Японии, а теперь они повторяют ту же старую тактику с Китаем. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой", - цитирует Bloomberg заявление МИД КНР по итогам переговоров Цинь Гана с Хаяси в Пекине.

Министр иностранных дел Китая предупредил, что ограничения в сфере технологий лишь усилят стремление Пекина добиваться самообеспечения в технологическом плане, передает Интерфакс.

Правительство Японии приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем. Новый режим экспортного контроля вступит в силу в июле.



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