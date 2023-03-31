Япония усилит контроль за экспортом оборудования для производства микросхем

Правительство Японии приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем.

Новый режим экспортного контроля вступит в силу в июле. Согласно планам, Минторг Японии внесет изменения в ряд регулирующих документов с целью расширить список оборудования, для экспорта которого требуется особое разрешение.

Всего в списке такой продукции - 23 товара, в том числе для литографии - совокупности технологических операций для изготовления полупроводниковых приборов и микросхем, передает Интерфакс.