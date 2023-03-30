Польша направит почти 60 млн евро компенсаций фермерам из-за зерна из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг заявил о договоренности с Европейской комиссией о компенсации для польских фермеров из-за убытков, которые им наносит беспошлинный экспорт зерна из Украины. Об этом он написал в Facebook.

Польский премьер заявил, что на прошлой неделе "посвятил много времени и энергии тому, чтобы польские фермеры получили то, что они просто заслуживают"

"Польша получит еще одну финансовую компенсацию от ЕС! На этот раз за убытки, вызванные импортом украинского зерна. Это почти 30 миллионов евро от ЕС плюс вторая сумма из государственного бюджета - всего около 280 миллионов злотых (59,8 млн евро)", - добавил он.

В Еврокомиссии отреагировали на планы Польши ограничить ввоз украинского зерна

Моравецкий добавил, что с просьбой поддержать фермеров из-за экспорта украинского зерна вместе с Польшей обратились премьеры еще пяти стран, но не уточнил, какие именно.

Накануне в правительстве Польши пообещали подготовить изменения в правила с целью ограничить ввоз украинского зерна в страну.