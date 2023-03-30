Топливо чешским АЭС будет поставлять американский Westinghouse

С 2024 года ядерное топливо чешской АЭС «Дукованы» будет поставлять американская компания Westinghouse. До сих пор электростанция использовала топливо российской компании ТВЭЛ.

Российский поставщик обеспечивал топливо для АЭС почти 40 лет, с самого начала работы «Дукован».

Однако после начала войны в Украине оператор электростанции полугосударственной энергетической компании ČEZ решил заменить поставщика по соображениям безопасности. Об этом в среду сообщил агентству ČTK представитель энегогиганта Ладислав Кржиж. Westinghouse совместно с французской компанией Framatome со следующего года будут поставлять ядерное топливо также крупнейшему в Чехии производителю электроэнергии на юго-западе страны, АЭС «Темелин».

Westinghouse будет производить топливо для «Дукован» на своем заводе в Швеции, используя топливо, аналогичное разработанному для атомных электростанций в Украине. Однако по некоторым техническим параметрам онo будет отличаться от используемого в Украине.