Правительство Польши приняло программу производства боеприпасов на более чем 420 млн евро

Польское правительство в среду приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро), сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Производство будет запущено на оружейном заводе Dezamet.

"А заказ - 800 тысяч единиц боеприпасов, это заказы, которые составят 12 миллиардов злотых (1,7 миллиарда евро). Это обязательство, которое мы взяли на себя - именно увеличение потенциала для приобретения арсенала боеприпасов в ближайшей перспективе, и желательно, чтобы это все же производилось на территории Республики Польша", - подчеркнул он.

Также Польша стремится привлечь иностранных инвесторов - прежде всего из США и Южной Кореи - для вложения в производство боеприпасов.

Об утверждении программы производства боеприпасов в Польше стало известно ранее на этой неделе во время встречи Матеуша Моравецкого с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.