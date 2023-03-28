Последнее обновление: 28.03.2023 21:08

Канада предоставит Киеву кредит через МВФ в 2023 году

Канада в 2023 финансовом году планирует предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ), сообщает телеканал CBC со ссылкой на проект бюджета страны.

"Канада предоставит Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд.) в следующем финансовом году. Данная мера содержится в последнем проекте бюджета, который был передан в парламент во вторник министром финансов Христей Фриланд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ. Эта сумма предназначена для того, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить социальные услуги, в том числе медицинские услуги, передает Интерфакс.

Кроме того, отдельно анонсировано выделение 84 млн канадских долларов (почти $62 млн.) из федерального бюджета на дополнительную прямую гуманитарную помощь Украине в предстоящем финансовом году. Деньги будут взяты из текущего бюджета Министерства иностранных дел и международной торговли Канады и пойдут на оказание психологической помощи, обезвреживание мин и другие меры.



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