Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 марта 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,18 копейки или 0,06% до 2,8486 рубля при объеме торгов $4,4 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,1 копейки или 0,03%, до 3,7303 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 255 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,75 копейки или 0,18% до 4,1400 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,3 млн. юаней.