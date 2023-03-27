Saudi Aramco объявила о масштабных инвестициях в Китай

Национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о двух крупных инвестиционных проектах в Китае: она покупает долю в крупнейшем частном нефтеперерабатывающем заводе КНР и собирается построить еще один. Об этом говорится на сайте компании.

Новый саудовский НПЗ в Китае мощностью 300 тыс. баррелей появится в городе Паньцзинь на северо-востоке страны. В его состав также будет входить нефтехимический комплекс мощностью 1,65 млн тонн этилена и 2 млн тонн параксилола.

Aramco будет поставлять для проекта до 210 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Этот проект является "важной вехой в нашей нынешней стратегии расширения переработки в Китае и в соседнем регионе, который становится все более значимым двигателем глобального спроса на нефтехимии", заявила саудовская компания.

Строительство должно начаться во втором квартале 2023 года после получения необходимых административных разрешений, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Разработкой комплекса занимается Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), совместное предприятие Aramco (30%), Norinco Group (51%) и Panjin Xincheng Industrial Group (19%).

Другой проект Saudi Aramco предполагает приобретение 10% компании Rongsheng Petrochemicals, которой принадлежит крупнейший частный китайский НПЗ – Zhejiang Petroleum and Chemical.

Одновременно Aramco подписывает контракт на поставку 480 тыс. баррелей нефти в сутки.

В общей сложности Чжэцзянский НПЗ может перерабатывать до 800 тыс. баррелей нефти и производить до 4,2 млн тонн этилена в год.