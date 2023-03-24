Последнее обновление: 24.03.2023 18:29

Французская компания Leroy Merlin заявила о намерении покинуть Россию

Французская сеть магазинов стройматериалов и инвентаря Leroy Merlin объявила о планах уйти из России.

Магазины "Леруа Мерлен" работали в российских городах последние 18 лет, и нежелание компании сворачивать бизнес в России после начала полномасштабной войны против Украины вызывало обвинения в ее адрес со стороны Киева в "спонсировании российской военной машины".

В своем пятничном заявлении компания проинформировала, что передаст все свои операции в России местному менеджменту. Как заявляет компания, это делается для того, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест для ее сотрудников.

Leroy Merlin– одна из крупнейших западных компаний, продолжающих деятельность в России несмотря на развязанную ею войну. Ее российский персонал насчитывает 45 тыс. работников, сообщает Reuters.

Leroy Merlin принадлежит холдинговой компании Association Familiale Mulliez, которая помимо прочего владеет французской сетью спортивных магазинов Decathlon и сетью гипермаркетов "Ашан", также продолжающих работать в России, отмечает BBC.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование