Полиция Франции задержала сотни протестующих против пенсионной реформы граждан

В многих городах Франции в понедельник прошли новые протесты после провала вотумов недоверия правительству и утверждения пенсионной реформы.

На этот раз от протестующих звучали требования уже не только отклонения реформы, но и отставки президента Эммануэля Макрона и правительства Элизабет Борн.

Протесты прошли в Париже, Бордо, Страсбурге, Лионе, Ренне, Тулузе и еще десятках городов. Некоторые участники демонстраций поджигали мусорные контейнеры и били рекламные щиты. В городке Абвиль протестующие ворвались в здание мэрии, а в Бресте полицейским пришлось защищать офис одного из депутатов.

Самые серьезные столкновения между силовиками и протестующими произошли в столице, замечали в том числе случаи необоснованного применения силы со стороны правоохранителей.

BFMTV со ссылкой на источники в полиции сообщает о по меньшей мере 142 задержанных только в Париже. Собеседники Le Figaro приводят еще большие цифры - более 240 задержанных в столице, в основном за поджоги и вандализм на улицах.

Профсоюзы тем временем призывают своих участников "увеличить мобилизацию" и выходить на регулярные массовые демонстрации с 23 марта и в дальнейшем.

Напомним, президент Эммануэль Макрон решил задействовать спецпроцедуру в обход парламента для принятия пенсионной реформы, поскольку были сомнения, что для ее утверждения хватит голосов в Национальной ассамблее.

Эта процедура также предусматривает голосование за доверие правительству - но правительство смогло избежать отставки с перевесом в девять голосов.

Оппозиционные партии будут оспаривать законопроект в Конституционном совете, который может принять решение о его частичной или полной отмене, если посчитает, что он нарушает Конституцию.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения продавить пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента.