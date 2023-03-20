Украина и Британия подписали соглашение об электронной торговле

Великобритания и Украина подписали соглашение об упрощенном режиме цифровой торговли, которое поможет поддержать украинскую экономику во время войны с Россией и в период восстановления после ее окончания.

Как сообщили в британском правительстве, соглашение позволит украинским компаниям быстрее и с меньшими расходами заключать электронные договоры с британскими и переводить деньги в обе стороны. Также украинские компании получат доступ к британскому рынку финансовых услуг - для них будут упрощены правила по трансграничной передаче данных, сообщает BBC.

"Этот исторический договор об электронной торговле, подписанный сегодня, прокладывает путь к новой эпохе торговли между двумя странами", - прокомментировала соглашение британский министр экономики и предпринимательства Кеми Бейденок.

"Мы также продлеваем период беспошлинной торговли для импорта из Украины до первых месяцев 2024 года, чтобы оказать украинским компаниям необходимую им сейчас поддержку. Эти инициативы помогут сохранить рабочие места и дать средства к существованию семьям - сейчас и в послевоенном будущем Украины", - добавила она.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что соглашение "показывает, что IT-компании, работающие в Украине, пользуются спросом во всем мире, несмотря на сложности войны".