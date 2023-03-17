МАРТ назвал незамысловатые факторы замедления инфляции в Беларуси

МАРТ Беларуси, комментируя замедление годовой инфляции в феврале 2023 года до 11,7% указало на четыре основных фактора.

«Замедлению годовой инфляции продолжает способствовать ценовое регулирование на внутреннем рынке, сокращение годовой [инфляции] в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к российскому, а также снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках», - говорится в комментарии ведомства.

Ведомство отмечает, что в феврале на 0,5 процентных пункта замедлилась базовая инфляция до 12,5%, на 0,6 п.п. снизилась инфляция в сегменте постоянно регулируемых цен (тарифов) до 9,6%.

«Некоторое давление на годовую инфляцию оказало удорожание товаров сегмента плодоовощной продукции (преимущественно импортируемых) (на 7,8 процента за прошедшие 12 месяцев)», - утверждает ведомство.

Далее, в этом же комментарии МАРТ пишет: «Дополнительное дезинфляционное воздействие продолжает оказывать замедление годового прироста цен производителей сельскохозяйственной продукции (с октября 2022 г.), а также промышленной продукции (с мая 2022 г.). Как следствие, прирост потребительских цены на мясо и мясопродукты сократился на 1,1 процентного пункта до 7,7 процента в годовом выражении, хлеб и изделия хлебобулочные – на 0,6 процентного пункта до 13,4 процента, молоко и молочные продукты – на 0,4 процентного пункта до 12,2 процента».

В итоге, МАРТ признает, что годовая инфляция на сельхозпродукцию в феврале 2023 года составила 19,6%.