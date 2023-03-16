Украина и ЕС на год продлили "транспортный безвиз"

Европейский Союз и Украина в четверг согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых автоперевозок, известного как "транспортный безвиз", до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщают украинские медиа.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время первого заседания Совместного комитета Соглашения.

Как рассказал Кубраков, за первый год действия "транспортного безвиза" объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. Количество перевозчиков, которые пересекали границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само же количество пересечений - на 43%.

"Вместе с европейскими партнерами мы сейчас развиваем необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыли два новых пункта пропуска на границе с Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей", - напомнил вице-премьер.

Транспортный безвиз отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов. Отныне Украина и ЕС освобождают владельцев водительских удостоверений, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.