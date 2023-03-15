Беларусь предлагает продлить нулевую пошлину на ввоз морепродуктов

Беларусь предложила странам ЕАЭС продлить на 3 года действие нулевой таможенной пошлины на ввоз отдельных видов морепродуктов.

"До 21 марта продлится обсуждение инициативы Республики Беларусь о продлении на 3 года срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов кальмаров, осьминогов и мидий, а также мяса криля и сурими", - сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

Кроме того, до 3 апреля продлится обсуждение инициативы России об установлении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов детских кресел безопасности для транспортных средств в размере 10% от таможенной стоимости плюс 0,08 евро за 1 кг на постоянной основе.