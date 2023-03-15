ЕЭК рассмотрит расширение использования нацвалют во взаимных расчетах

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 30 марта рассмотрит расширение использования странами ЕАЭС национальных валют во взаимных расчетах.

Об этом на брифинге 15 марта сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"… планируется рассмотреть вопрос о расширении использования национальных валют во взаимных расчетах и развитии платежно-расчетных отношений», - сообщила официальный представитель ЕЭК.

Также будут рассмотрены проекты соглашений о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, и о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок.