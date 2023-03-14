Беларусь и Иран в конце марта запустят прямое авиасообщение

Беларусь и Иран договорились об открытии с 26 марта прямые авиасообщения между Минском и Тегераном.

Об этом сообщил в понедельник глава Минтранса Алексей Авраменко со ссылкой на итоги переговоров Лукашенко и президента Ирана.

"С 26 марта будет возобновлено прямое авиасообщение с Тегераном Тегеран - Минск. Полетит иранская авиакомпания Mahan Air", - сказал Авраменко.

По его словам, рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Тему рвущихся в Европу из Ирана мигрантов чиновник не затрагивал.

Авраменко также сообщил, что уже в 2023 году Беларусь и Иран могут отказаться от разрешений в области автомобильных грузоперевозок.

"Надеюсь, что обеим сторонам удастся произвести ратификацию протокола в сжатые сроки и уже в 2023 году автомобильные перевозчики получат возможность осуществлять перевозки грузов без разрешений", - сообщил министр.

По его словам, за 2022 год "экспорт услуг автотранспорта" из Беларуси в Иран вырос по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза, но эта цифра ни о чем не говорит.