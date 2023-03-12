Сенат Франции принял пенсионную реформу Макрона несмотря на протесты

Сенат Франции в субботу принял непопулярную пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона 195 голосами "за" и 112 голосами "против, сообщает Reuters.

Верхняя палата французского парламента проголосовала за текст законопроекта после седьмого дня общенациональных демонстраций против плана. Согласно опросам общественного мнения, большинство избирателей выступают против реформы.

Теперь, когда Сенат принял законопроект, он будет рассмотрен совместным комитетом законодателей нижней и верхней палаты, вероятно, в среду.

Если комитет согласится с текстом, окончательное голосование в обеих палатах, вероятно, состоится в четверг, но результат этого все еще кажется неопределенным в нижней палате, Национальном собрании, где партия Макрона нуждается в голосах союзников для получения большинства.

Если правительству не хватит голосов в нижней палате, оно все еще может протолкнуть текст без голосования в парламенте, по так называемой процедуре 49:3.

На среду был запланирован дополнительный день общенациональных забастовок и протестов.